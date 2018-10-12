陳學聖「護礁遊行」遭拒 桃市府：府前廣場不得辦政治活動

國民黨桃園市長參選人陳學聖（左2）今與國民黨主席吳敦義（中）及同黨市議員參選人到楊梅區錫福宮參拜祈福。（記者許倬勛攝）

2018-10-12 23:00

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨桃園市長參選人陳學聖日前公開表示將在本週日（14）下午3點號召民眾到桃園市政府前廣場參與「護藻礁救桃園」遊行活動，今傳遭市府拒絕，將改「路過」方式表達不滿。對此，市府秘書處長顏子傑表示，陳學聖是透過議員梁為超服務處向市府表示要在市府廣場搭設舞台辦活動，對方僅口頭提及此事，並未遞送申請書，而且依規定，市府廣場不得舉辦政治活動。

陳學聖團隊表示，8日下午請託市議員梁為超向市府秘書處聯繫秘書處詢問租借集會遊行活動的申請流程及可行性，當下秘書處同意以補件方式申請，未料同天下午市府態度「急轉彎」，回應遊行是政治性活動，以不符合「桃園市政府前廣場使用管理要點」為由拒絕，實在無法接受。

顏子傑回應，市議員梁為超服務處主任向市府表示要在廣場搭設舞台辦活動，且對方僅口頭提及，並未遞送申請書，當面即告知府前廣場不得舉辦政治活動，該主任稱會再向桃園警分局詢問相關規定，但經查詢，對方並未向警方提出路權及集會遊行申請，何來「急轉彎」。

顏子傑強調，市府周圍不得舉辦政治性活動，白紙黑字寫得很清楚，歷任首長也都沒有借用廣場辦過相關活動，「陳學聖委員曾擔任過桃園縣文化局長，應該不會看不懂法令」。