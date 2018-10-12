丁守中質疑空品監測 環保局駁：北市空品六都最佳

國民黨台北市長參選人丁守中，今批評台北市空氣品質監測站範圍太廣，只能反映周邊「平均值」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-10-12 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中，今批評台北市空氣品質監測站範圍太廣，只能反映周邊「平均值」。台北市環保局則回應，台北市空氣品質無論是細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度，和空氣品質指標（AQI）良好天數均為六都最佳，不只沒有惡化，且正逐年改善。台北市環保局呼籲，應該依照客觀的數據評論，以免抹煞全體市民和環保團隊的努力。

丁守中今天提出8大環保政策指出，台北市一般空氣品質監測站共12處，包括環保署所屬5處、台北市環保局所屬7處，但是監測範圍太廣，僅能反映出周邊「平均值」，他提出未來會在每個里設立「空氣盒子」，使全市456里，都能即時得到空品資訊。

台北市環保局新聞稿回應，「空氣盒子」的監測數據較不精確，僅具趨勢比較的環境教育功能。環保局現已規劃建置「首都監測網」，明年開始，以1個行政區1站為目標，逐年增設一般空品監測站；另外優化現有的即時空品網站，升級為北市空品APP；明年也將設置1處PM2.5監測站，以解析台北市PM2.5成因及來源。

丁守中提出「鼓勵市民選購電動汽機車」的政見，環保局則指出，目前台北市電動機車設籍比例為1.83%，僅次於桃園市2.64%，位居6都第2。環保局認為推廣電動機車不應只聚焦在補助金額，經營城市中對電動車的友善環境也很重要，如:未來將增加電動車充、換電站，明年起也有電動機車免停車費優惠，未來北市府將持續以「低污染、綠運輸、區域聯防」等三個面向推動使用低污染運具。

台北市環保局表示，「改善空污，沒有局外人」，市府團隊持續努力，也需要市民朋友支持配合。呼籲對方，應客觀檢視數據，免得抹煞全體市民及環保團隊的努力。