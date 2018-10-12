蔡英文若再選總統 柯爸柯媽：絕對支持

柯文哲父母親南下台中，幫市議員參選人掃街拜票，親切熱情，受到民眾歡迎。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-12 20:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕《朝日新聞》報導柯文哲被視為是未來選總統的熱門人選，柯文哲父母親今天南下陪同無黨籍市議員參選人拜票時說，一定要尊重蔡總統，「她要再選，我們絕對支持！」對於網路流傳有「柯文哲」字樣金牌被當槍靶影片，柯媽也說，「免驚！我們又沒做什麼歹代誌。」

柯文哲的母親何瑞英被媒體問及，柯P是總統熱門人選，她說，那是預設立場，講了會被笑，「我也不敢這樣想」，她說，蔡總統要再選，絕對會支持，要做什麼工作是天決定，不是自己決定，「更不會驕傲！」

網路流傳有柯文哲字樣金牌被當成槍靶的影片，被問及會不會擔心兒子安危，柯媽也說不怕，「要大家都同心非常困難，盡量做對的代誌就好，要驚，就免生活！」

另外，柯文哲被指涉及中國活摘器官，柯媽則是氣憤澄清，「沒有的事黑白講！」但是，「他們要罵就去罵，能怎麼辦」，強調柯文哲不可能勾結，柯P的教授朱樹勳也出來保證柯文哲「做好事，不做壞好。

柯媽說，看到兒子被攻擊，很心疼，但不會打電話給他，認為柯P「可以承擔得起！」母子連心，知道柯文哲和陳佩琪都很忙，不會去吵他們，也不會去市政府，「不然被說是干政」，上次是柯P有事要求幫忙，才去幫忙拍流感疫苗注射宣傳影片。

柯爸柯媽近日數次為台中、彰化的無黨籍市議員參選助選，他們說，朋友介紹、覺得人不錯才助選，不會看是否簽柯P認同卡，今天他們陪台中市中西區市議員柯貞竹到向上市場掃街拜票，稱都姓柯、同宗，展現高人氣，受到攤商及婆婆媽媽的熱情歡迎，連走一個多小時也不喊累，也謙虛說助選不是專家。