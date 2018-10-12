陳建仁：台梵堅定邦誼不因單一事件動搖

副總統陳建仁（圖左）率團訪問梵蒂岡，抵達羅馬國際機場下機時，我駐教廷大使李世明（右2）前往迎接。（圖取自陳建仁臉書）

2018-10-12 20:13

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁啟動「聖誼專案」率團訪問梵蒂岡，今天下午抵達義大利羅馬達文西國際機場後，隨即前往我駐教廷大使館視察、打氣，陳建仁致詞強調，我們非常珍惜台梵兩國數十年來堅定深厚的邦誼，也相信兩國之間如此緊密的關係，絕對不會因為任何單一事件或外部因素的影響而產生動搖。

陳建仁指出，教宗在9月25日親自強調，在梵中主教任命臨時性協議簽署後，未來中國的主教最終都是由教宗任命。所有的羊群，都要歸於同一個好牧人，也就是教宗。「所有的羊群，也要歸於同一個羊帳，也就是在教廷的管轄之下」。

他說，相信在這樣一步一步的融合下，中國的教會，會跟普世教會有更好的融合，我們也祈禱這是中國邁向宗教自由的第一步。但無論如何，這些都不涉及外交性質，也不影響台梵兩國的邦誼。

副總統伉儷今天下機後經禮遇安排，自機邊接駁抵機場國賓室，由我駐教廷大使李世明迎接。稍事休息後，副總統伉儷一行即前往我駐教廷大使館視察，除聽取李世明的行程簡報，副總統也向駐館同仁打氣並轉達總統關心慰勉之意。

陳建仁說，他奉總統指派率團來梵蒂岡參加先教宗保祿六世及其他6位聖人的封聖大典，深感榮幸。抵達後的第1個行程就是視察我駐教廷大使館，除了轉達總統對駐館同仁的關懷與肯定之外，最重要的意義就是彰顯台灣人民對台梵邦誼的重視與支持。

陳建仁指出，中華民國與教廷已有76年的邦誼，雙邊關係歷久彌新，近年兩國交流密切、互動深入，光是未來1個多月，就有許多交流活動與互訪，包括：教廷宗教對話委員會與佛光山合作在高雄舉辦國際研討會、教廷前駐日內瓦聯合國大使將訪台參加「全球健康論壇」、天主教國際祈禱福傳會主任訪問台灣、教廷「促進整體人類發展部」官員及「國際基督教海事協會」秘書長也都將赴台灣訪問。

陳建仁也特別感謝教宗方濟各日前的國慶賀電，除了向總統及台灣人民祝賀，更祈求與台灣人民共同持續提升和平、正義與團結價值。他說，教宗很清楚，我們與教廷在普世價值上，都是齊心協力的。陳建仁期待，駐館同仁再接再勵，持續在宗教自由、民主人權等普世價值上，進一步深化台梵雙邊各項實質交流，進一步強化與教廷的關係。

稍後，李世明也回應媒體提問，關於梵中協議對於台梵邦誼的影響，李世明說，在教廷與中國簽署主教任命臨時協議後，外交工作最大的壓力其實來自媒體。教廷所發布的新聞非常清楚，這是一個關於福傳牧靈的協定，另一個重點，這是一個臨時性協議。我們與教廷的邦誼和以前一樣穩定。