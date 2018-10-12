盧秀燕指空污嚴重才設競總 綠議員批污名化大里

盧秀燕以大里空污嚴重為由將競選總部設在大里，民進黨市議員李天生率大里區多位里長及社區理事長抗議盧污名化大里。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-12 22:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕以大里空污嚴重而把競選總部設在大里，市議員李天生今日率多位大里區的里長持海報抗議，指盧秀燕任立委時在大里根本未替大里提出什麼政見，卻污名化大里，說大里空污嚴重會影響大里的房地產，要求盧對大里提出好的政見。

對此，盧秀燕競選總部表示，大里的空污情況嚴不嚴重，只要問每一位大里的民眾就會知道，呼籲綠營正視市民感受。而台中出現多次空品嚴重的相關數據中，大里總是嚴重的區域之一，這些現象早在台中市議會被議員多次砲轟，也有多篇相關的媒體報導，更有多項民調數據皆顯示台中市民認為台中空污情況嚴重，尤其當台中市政府前衛生局長曾發言「中火的空污都飄到大里、霧峰等地」，其內容更令人無奈。

市議員李天生今日率與長榮里長李文雄、健民里長楊進祿、永隆里長林士元、立德里長謝燻翔、西榮里長蔡尚諭、祥興里黃春海、立仁社區發展協會理事長廖三雄、立德社區發展協會理事長江和樹、大里家長會長協會前總會長謝政強、大里家長會長協會總幹事胡佳宏、大里十九甲促進協會理事長廖怡智等人，共同召開「大里鄉親拒絕污名、捍衛 家園」的記者會，眾人還高喊「捍衛大里美麗故鄉」、「拒絕選舉污名大里」的口號。

李天生表示，大里經濟起飛，產業興旺，人口更在去年突破21萬人，卻遭盧秀燕抹黑冠上「空污最嚴重」的惡名，政治人物不該為選舉欺騙，阻礙地方進步發展。

李天生表示，盧秀燕根本是因為大里的民調低，才會把競選總部設在大里，不應為了選舉，污衊大里、欺騙大里人。

到場的里長及理事長都強調，大里空污問題已經有效改善，盧秀燕在大里民調偏低，因而在大里設置總部，但是卻沒有看到她對大里有什麼具體政見，不希望因為政治人物一句話，造成房價崩盤下跌。