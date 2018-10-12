連握3小時的手卻不會累 侯友宜原來靠這招...

2018-10-12 20:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天成立體育界後援會，他透露選前幾乎天天運動，尤其參加500桌餐敘逐桌握手，連握3小時「都不會唉」，這要歸功於運動的好處，未來他要發揮運動員的精神勝選。

新北市體育界今天下午成立力挺侯友宜後援會誓師大會，侯友宜授旗給兼任會長的前副縣長蔡家福及總顧問立委羅明才、市體育總會理事長黃志雄，並頒發聘書給市議員黃林玲玲、市議員參選人廖裕德與金瑞龍，曾擔任田徑金牌教練的田熙年與熱心公益的副會長呂修德也擔任顧問。

侯友宜說，他非常喜歡體育，國小打棒球、國中踢足球，就讀警官學校學習柔道和射擊，擔任警察抓壞人時，更經常使出擒拿、柔術、搏擊等，稱得上是不折不扣的「體育人」。

侯友宜表示，運動讓他工作精神旺盛，選前幾乎天天運動，投入選舉後非常忙碌，「只好把早市拜票當作運動」。他舉例說，已參加過雲林、彰化、嘉義同鄉會舉辦的3場餐會，每場都是滿滿的500桌，逐桌彎腰、伸長手臂握手，5000位賓客全部握完，原本腰應該完全挺不起來，還好他熱愛運動，且年輕時打下好基礎，才能夠安然無恙。

侯友宜指出，他當選後會研議提供河堤公園、國民運動中心等場所，讓選手有專屬固定的訓練場地，新北市升格8年來興建13間運動中心、推動長者「動健康」、萬金石國際銀標籤級認證等，未來他將發揮運動員精神一直拚，「用體育精神勝選！」