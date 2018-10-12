「三接換深澳」挨轟 桃園市政府發聲明這樣說…

2018-10-12 20:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕環保署環評審查委員會通過中油觀塘第三天然氣接收站環評案後，行政院長賴清德宣布深澳電廠停建，環團、藍營痛批以「三接」換「深澳」，是為搶救蘇貞昌新北市長選情，桃園市長鄭文燦也被批保護藻礁立場前後不一，犧牲桃園人的權益。對此，桃園市政府今天發表聲明，無論是三接、大潭電廠擴建都是前總統馬英九時代政策，綠營將開發範圍縮小，對生態傷害也降到最低。

桃園市政府發言人張惇涵說，2014年因應核四停建，馬政府做出「大潭電廠擴建、中油興建三接」的重要決策，當時桃園縣長到縣籍立委，都沒人出聲反對，2015年6月16日，當時經濟部長鄧振中拜會市府尋求支持，鄭文燦要求開發案須經環評審議，以降低生態衝擊與民眾疑慮；而馬政府時代規劃填海造陸，開發面積達232公頃，蔡政府上任後多次討論已縮減至23公頃，為馬政府時期的1/10，當初支持232公傾方案的人士，如今以高分貝批評23公頃替代方案，忘了這個方案的始作俑者。

張惇涵說，市府一致的立場是，若環評未通過則應放棄該項計畫，即便環評通過，也應以生態保育角度審查工程，如今環差案通過，市府仍會肩負全程監督的責任，要求開發單位做好藻礁生態與其他稀有生物的保育，未來開發過程中造成藻礁生態破壞的重大事件，將會要求立即停工改善。

張惇涵也同時轉述鄭文燦對中央的四項要求：

一、充分說明，理性討論：相關單位應組織聯合專案小組，對社會溝通、說明，讓本案回歸理性專業討論。

二、 先空污減半、再行運轉：大潭燃氣電廠，仍有氮氧化物排放，原機組必須減少空污排放量達50％，新的8、9號機組才能運轉。

三、第三接收站完工後，即使還有餘裕的天然氣可以調度，大潭電廠都不應再加碼8、9號機組外的新機組。

四、台電應該提出「桃園現有高壓電塔地下化推動方案」，讓能源使用效率提高、對環境衝擊降低，同時也要減少對於桃園市都市發展的負擔。