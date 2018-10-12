賴揆宣布停建深澳電廠 徐永明：這是踩煞車回應民意

2018-10-12 18:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日在立法院總質詢宣布，行政院支持及同意經濟部決定，停止興建深澳電廠。對此，時代力量立委徐永明受訪表示，「賴院長踩煞車，是在回應民意！」

徐永明指出，民眾對於燃煤電廠所帶來的空污問題，其實憂慮是滿深的，希望行政院不僅是個別檢討單一電廠是否興建，未來能進一步檢視台灣的燃煤發電政策。

徐永明提及，政院應有整體能源政策的宏觀展望，才能徹底解決民眾的憂慮，整體台灣能源政策走向要提出來，燃氣、綠能光電的速度能否加快，否則民眾擔憂是不會因深澳電廠停建而消失。

徐永明說，深澳電廠停止興建後，燃煤電廠角色及台中火力發電廠未來如何轉型，相信會是下一階段台灣會去討論的議題，看來觀塘三接是會興建，燃氣發電會未來會增加多少？台灣當然不可能全部依靠燃氣發電，政院應該要有藍圖。

親民黨立委陳怡潔表示，對於深澳電廠停建當然是樂觀其成，但是一週之內由觀塘換深澳有條件停建，到今天說經濟部經過密集盤點，未來用電有餘裕可以停建，不免讓外界也懷疑是「政治停建」，未來是否也隨時可以改口「政治復建」？

陳怡潔質疑，政府是否因為選舉要削弱「反深澳電廠公投」所使出的緩兵之計？希望行政院還是必須以記者會方式公開說明，為何長時間以來全民反深澳反了這麼久，政府都罔顧民意，經濟部也未密集盤點，而選舉在即卻可以改弦易轍，這樣的政府到底要如何讓人相信？