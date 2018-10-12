賴清德提中火4燃煤機組退場 盧秀燕批：搶救林佳龍選情

賴清德對於中火的承諾，盧秀燕（左三）及顏寬恒（右二）都批是為了搶救林佳龍的選情（記者蘇金鳳攝）

2018-10-12 18:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長賴清德今天在立法院承諾，只要台中火力發電廠2座天然氣機組在2023年提前完成，第1至4號燃煤機組就退場，只留做緊急使用。國民黨台中市參選人盧秀燕、競選總幹事顏寬恒批評，這是為了救民進黨台中市長林佳龍的選情，玩文字遊戲，未來將會10加2，空污更嚴重。

盧秀燕說，賴揆主要是在回應顏寬恒在立法院的質疑，但是很多鄉親都跟她說，從深澳電廠的決策的反覆，很擔心民進黨的說法，「選前握握手，選後下毒手。」

盧秀燕說，因為台北電力不夠，民進黨騙台中市加2部燃氣，而且說先加2部燃氣機組，就退4部燃煤機組，但不賴清德不是說除役，而是說退場做為備用，大家都擔選後就變成10加2，未來空污更嚴重，賴揆根本為了救林佳龍選情才如此宣示。

盧秀燕同時批民進黨沒有能源政策、把能源政策當兒戲，未來民眾還面臨缺電及電價上漲，太對不起台灣人，呼籲人民用選票來教訓民進黨。

盧秀燕還質疑，台電明年的預算書是燃氣機組2027年會才能完工，為何賴揆說2023年就可使用？

顏寬恒則說，他在立法院質詢賴清德，同時要求回答訴諸文字，發函給立委，賴揆卻說在立法院講的就是承諾；他再問，2018若政局改變，賴揆的承諾是否會跳票？但賴揆未回應，顯示賴清德只是為了救林佳龍的選情。

前台中市長胡志強說，選舉剩下不到兩個月，民進黨中央才宣布中火要增加幾座燃氣機組、要換掉幾組燃煤機組，完全沒有概念，完全沒有方向感，在能源方面，要把國家帶到什麼方向，完全看民調在改變，這是一個很危險的現象。