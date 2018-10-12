中火4座燃煤機組退場 林佳龍：改善台中空氣非常有幫助

中火一旦在2023年增加2座天然氣機組發電，將取代原來4個燃煤機組，目前中火5隻煙囪，將有2隻不再冒煙。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-10-12 17:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對行政院長賴清德今承諾2023年完成中火2座天然氣機組發電，取代原來4個燃煤機組，林佳龍表示「改善台中空氣將非常有幫助！」也回應賴揆「停止深澳燃煤電廠」或「減量中火的燃煤電廠」，將落實2025年國家能源政策「非核家園」目標。

對於盧秀燕認為中火只是「備用」沒有真正「停役」是在打假球，林佳龍強調．「退場」就是被「取代」，台中市可以期待未來中火五隻煙囪，將有2隻不再冒煙，「不要用負面的方式去扭曲中央與行政院長的宣示。」

林佳龍也指隨著深澳停止與中火燃煤電廠退場，讓燃氣跟綠能可以上場，落實2025年實現減煤跟減汙，但不是（盧秀燕領銜）去減電的公投，按照那種速度，減少汙染的效果「也要100年才能夠解決」，強調政府現行能源政策目標，早就比公投的題目更進步，更早達成空品標準。

林佳龍也指盧「刻意扭曲說空汙改善是改用空汙標準」，他要請批評的人反思過去沒有關心這個問題，甚至是問題的製造者，希望對手不要再用負面的抹黑方式去批評，他期待空汙防制應是全民運動，不要再流於選舉的口水。

林佳龍也說為了促使中火燃煤機組退場，在去年底就跟行政院密集溝通，希望能提早到2023年就能進行能源轉換，現在讓行政院長正式承諾，是很大進展。

市府環保局也強調，在中火兩座天然氣機組啟用前，市府將持續督促中火完成1至4號機組空汙防制設備，並同步要求啟動第5至10號機組汙染防制設備更新；今年也將啟動第3次空汙排放標準加嚴，公告日起4年內中火必須完成改善，屆時中火既有燃煤機組的空汙排放比例將降到接近天然氣機組的排放水準，包括粒狀物、硫氧化物及氮氧化物的減排比例都將達5成以上。