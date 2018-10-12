黃偉哲訪雲林 與李進勇合作打造綠能農業雙城

2018-10-12 20:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕台南市長參選人黃偉哲今天參訪雲林台西綠能專區，與雲林縣長李進勇會達成綠能農業雙城合作共識。他並推崇雲林對綠能科技端的進展，讓他見識到超高執行率、超高效率的雲林縣府團隊，在雲林看到了綠能與產業、農業互利共生的實現，將來台南或其它縣市可與雲林互相交流，讓台灣成為綠能大國。

雲林縣府建設處長蘇孔志表示，雲林縣不僅是農業首都，也是綠能首都，目前太陽光電的裝置容量604MW全國第一，而未來的重點發展除了持續在農委會所劃定不利農業經營區域協助業者加速推動太陽光電建置外，也積極推動台西綠能專區，還有離岸風電、沼氣發電等綠能發電，預估雲林縣未來在再生能源的貢獻至少有3GW。

李進勇表示，雲林縣最重要的綠能主力是太陽能發電，因為雲林有台灣最好的日照條件，另有不利農業經營區及台西綠能專區兩塊基地，面積均超過1000公頃，加上中央政策支持，所以開發進度順利；另風力發電部分，達德公司已取得離岸風力開發許可，希望在最短時間內能建置營運；雲林是養豬大縣，所以沼氣發電技術成熟。

李進勇強調，雲林縣樂於與其它縣市分享綠能發展經驗，雲林也需要其它縣市在其綠能發展強項的協助。台南市沙崙綠能科學城從事的研發已有很多成果，也能提供發電部門末端運用的使用。

黃偉哲表示，在雲林我們看到綠能與產業併存，綠能與農業共生的成果，台南市有綠能科技城，與雲林在綠能研發端及農業行銷端有很多合作空間。