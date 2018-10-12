關注客家文化傳承 楊文科拜訪山歌大師徐木珍

國民黨新竹縣長參選人楊文科（右）今天走訪客家山歌大師徐木珍（左）。（楊文科陣營提供）

2018-10-12 22:23

［記者黃美珠／竹縣報導］傳承客家文化，發揚客家精神，國民黨新竹縣長參選人楊文科今天拜訪國寶級藝師、客家山歌大師徐木珍，聽取徐木珍對藝術文化產業在新竹縣發展的看法。

徐木珍當場即興編詞，以客家山歌方式演繹，把「高票當選」、「正直的縣長」等詞句，唱出對楊文科的肯定與祝福。

楊文科說，徐木珍是客家歌謠資深藝人，民國33年出生於新竹，因幼時感染麻疹，耽誤診治時機，導致雙目失明。

但是他在年僅7、8歲的年紀就能唱出有板、有調的客家山歌，且最為人稱道的就是即興演唱的功力，可以隨時隨口就娓娓唱出。

楊文科說，他想要打造國際音樂休閒廊道，串聯縣府文化局演藝廳、竹東客家音樂村、峨眉湖、關西牛欄河、內灣采風館、合興車站、鄧雨賢音樂文化公園等地，打造為專業表演空間，並邀請國內外知名表演團體到此演出，讓民眾在地就可欣賞國際級的演出。

而這個國際音樂休閒廊道，更要結合客家文化政策，例如客家流行音樂創作、沉浸式客語教學、發展客庄文創經濟等重要的文化傳承推廣。

他也要一併進行相關客家人才的培訓，期望能引發更多人對客家傳統文化的關心與推展，從傳承、創新，發展，建立起新一代的客家新文化。