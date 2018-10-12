立委要求追究誰堅持要建深澳 賴揆：我能追究朱立倫嗎？

2018-10-12 16:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德今天上午同意停止興建深澳電廠，對此，民進黨立委劉建國下午質詢時要求賴清德，追究當初到底是哪個幕僚說深澳非蓋不可。對此，賴清德表示，你想我可以檢討當初核定的行政院副院長朱立倫（現任新北市長）嗎？兩人你來我往，繼續在麥克風消音後在議場互嗆。

立法院會上午邀請賴清德報告施政方針並備質詢，賴清德答詢時表示，觀塘第三天然氣接收站完工後，除供應大潭電廠機組外，有餘裕供應120多萬瓩的發電量，經濟部已同意停建深澳電廠，行政院支持經濟部的決定。

劉建國曾於今年4月召開記者會，呼籲政府撤回深澳電廠環差案並重啟環評，而行政院政務委員張景森隔天就上電台，點名劉建國說，兩人都是雲林人，「結果變成深澳不要蓋，（雲林）麥寮繼續燒，這個邏輯，我不知道他是怎麼思考？」張景森當時也說，北部幾個電廠除役在即，所以深澳電廠建造勢在必行。

劉建國今天質詢時表示，當時到底是哪個哪個幕僚說非蓋深澳電廠不可？一定要追究！

對此，賴清德火氣也逐漸上來，聲音上揚說，「你想我可以檢討朱立倫市長嗎？這是他當行政院副院長時拍版的政策，政府是延續的... 」

由於質詢時間結束，兩人麥克風都被消音，仍在議場你來我往。

劉建國說，「當時張景森政委還特別提醒我，一個雲林人幹嘛反對（新北市）深澳，可能我視野比較小，院長是看全國性的，我要說嘴賤難成大事，現在深澳停了，之前支持的人，要不要出來道歉一下！」

眼見兩人越吵越兇，質詢時間也已結束，立法院長蘇嘉全出來打圓場說，「好，謝謝劉委員。謝謝賴院長。」

賴清德則不悅表示，「這從馬時代就開始的啊！」說完轉身下台。

稍早民進黨立委張宏陸質詢時表示，深澳電廠場址後續規劃，改成關於電力的兒童遊樂場所，讓兒童玩了一次雲霄飛車後知道要用多少電。對此，賴清德回應，經濟部、教育部可讓國人知道電力來源的珍貴，使用電力也應該珍惜。經濟部長沈榮津則表示，會與台灣電力公司討論看看。

張宏陸也質疑國民黨新北市長參選人侯友宜用「反對」發電，什麼都不要，對此，賴清德說，有些重大建設特別是能源建設，不是一天、兩天的事情，橫跨國民黨、民進黨執政，任何一個人不宜在執政所做的裁示，結果下台後，轉身一變，公開站出來反對原先的裁示，這是不應該的。

賴清德說，非常期待各縣市在進行改選，每一個縣市長參選人應該提出該縣市發展具體的藍圖，讓民眾做出最好的選擇，而不是只放在空氣污染一項，更何況火力發電的占比不高，百分之90幾是其他污染源排放，政府在減排做了很多努力，已經產生效果，盼國人多多支持。

張宏陸再問，很多問題到了選舉就沒有辦法平心靜氣討論，可以用很多假影片誤導國民，不只新北市整個台灣都會有類似問題。

賴清德表示，過程中用假影片誤導民眾不可取，為了達到選舉目的，在公投連署上，也有那麼多錯誤連署，甚至死亡人數有1萬多人，都不足取，嚴重背離台灣社會善良風俗。

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