文青別鬼扯「鬼王」接嘉縣社會局長 笑稱小花縣長「鬼上身」

2018-10-12 17:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕臉書粉絲8萬多人的粉絲專頁「文青別鬼扯」版主「鬼王」劉志偉，現為嘉義縣人力發展所長，今天他接任嘉義縣社會局長，嘉義縣長張花冠稱讚劉志偉腦筋好文筆好又有創意，由於社會局業務繁重，要借用劉志偉的專長，思考提高效率，減少負擔的方式；劉志偉說，所有的事都有創新的空間，將與同事們一起來努力。

劉志偉是紐約州立大學賓漢頓分校社會學博士，清華大學社會人類學研究所碩士，外號「鬼王」，是「文青別鬼扯」版主，常針對農業、農糧政策等進行評論；張花冠說，嘉義縣前副縣長吳芳銘10月11日辭職，由前綜合規劃處長李明岳升任，原社會局長楊健人人行政歷練豐富，曾在綜規處任職，熟悉業務，因此請他轉任綜規處長。

張花冠說，劉志偉就像總統蔡英文身旁的姚人多，是她的文膽，這次她想到社會局業務繁重，因此請劉志偉擔任局長，希望以創新概念簡化業務，減輕同仁負擔。

劉志偉說，跟張花冠縣長一起工作很有挑戰又有趣，她常不按牌理出牌；他笑說，前陣子叫縣長要叫「張瓔珞」，因為她對「瓔珞（戲劇延禧攻略角色）的沈迷基本上已經到鬼上身的地步」；他認為縣長不按牌理出牌，永遠在逆境中找到方法求生存，更喜歡瓔珞對所有事情沒有一定的定數，都有創新空間，所以在最後兩個月時間，希望社會局有所改變。