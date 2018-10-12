深澳電廠不蓋了？新北市府：廢止深澳環評結論才算數！

2018-10-12 16:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長賴清德今天拋出震撼彈，宣布深澳燃煤電廠不蓋了，新北市環保局長劉和然今天回應，行政院停建深澳電廠是「政治凌駕專業」的結果，新北市雖然對停建感到高興，但為避免深澳燃煤電廠「死灰復燃」，他呼籲經濟部和台電應「主動申請廢止深澳環評結論」，避免深澳燃煤電廠停建淪為「打假球」戲碼，同時也呼籲2位新北市長參選人「承諾新北市不再核發生煤許可」。

劉和然說，行政院宣布停建深澳燃煤電廠，在時間點上令人起疑；其次停建深澳案的理由，不是基於「空氣污染、生態破壞和民眾健康」的考量，而是以「觀塘第三接收站與深澳案」交換，他不由得擔心「以後會不會再拿別案換觀塘案？」，行政院這次的做法，嚴重傷害民眾對政府的公信力，以及外界對環評專業的信任。

新聞局長張其強說，環保署在3月14日通過重啟深澳電廠環差案，遭遇民意反彈，行政院再於10日5日釋出深澳電廠可能停建的訊息，接著馬上在今天宣布停建，「用7天時間，就推翻7個月的評估」，在經濟部的網站上，昨天還在強調深澳電廠在全台電力供應網不可或缺，今天馬上大翻盤，坐實「政治凌駕專業」的態度。

劉和然說，若要全民對深澳議題能徹底安心，台電和經濟部就應盡速依據環保署函釋的「因故不實施開發行為」處理原則，正式提出「廢止深澳環評結論」的申請，透過法定程序的完備，再加上新北市不再核發生煤許可，才能真正「讓深澳燃煤電廠成為過去式」。