持護照、台胞證參觀都被拒 外交部批聯合國作法「歧視」

拒台人持護照、台胞證入內，外交部批評聯合國違反自身標榜遵循的普世價值。（路透）

2018-10-12 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣護照在全球148國享有免簽待遇，卻被聯合國拒於門外，現在更傳出連持「台胞證」也不得進入，僅能持中國相關證件入內。外交部表示，已請駐紐約辦事處瞭解情形，同時批評聯合國長期拒絕我國人民持護照出席會議或參觀，違反其自身標榜遵循的普世價值與公平正義原則。

《聯合報》報導，聯合國在去年拒絕訪客持台灣護照進入總部參觀，如今就連台胞證也失去效力。聯合國警衛表示，目前只有持中國護照或相關證件才准許通行，俗稱台胞證的「台灣居民來往大陸通行證」已被規定無法入內，但不知詳細原因為何。

外交部聲明指出，已請我駐紐約辦事處瞭解相關情形，將持續透過管道向聯合國有關部門表達關切和抗議。外交部也批評聯合國長期拒絕我國人持護照出席會議、參觀，違反自身標榜遵循的普世價值和公平正義原則，亦嚴重損及台人權益，外交部強調，將聯合友邦及理念相近國家持續向聯合國表達抗議，更正這類歧視性作法。

民進黨立委羅致政表示，此舉是中國為了迫使台灣人申請近期發行的居住證，讓台灣人在國際上使用中國證件，蠶食我國主權，非常惡劣。