抵達梵蒂岡 陳建仁今將訪夏宮、邀教宗訪台

副總統陳建仁伉儷於11日深夜11點50分啟程展開「聖誼專案」。（記者姚介修攝）

2018-10-12 15:29

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁昨深夜啟動「聖誼專案」，搭機啟程訪問梵蒂岡訪問，他今天抵達教廷的第一天行程，台北時間今天下午將造訪我駐教廷大使館，晚間則參訪教宗夏宮，緬懷1978年8月因心臟病復發，在夏宮辭世的先教宗保祿六世，由於夏宮二次世界大戰時曾開放為難民受容所，更有重要人道意涵，陳建仁參訪夏宮，也被視為凸顯台灣與教廷擁有共同的人權理念。

儘管教廷日前與中國政府簽署「主教任命臨時協議」，是否影響台梵關係，受到外界高度矚目，不過外交部已表明，中華民國與教廷的邦誼，不會因為日前梵蒂崗與中國政府簽署「主教任命臨時協議」而有所變化，陳建仁此行有加強鞏固台梵邦誼的重要意義。

陳建仁伉儷昨深夜11時50分率團搭乘專機前往梵蒂岡訪問，他在桃園國際機場登機前發表談話表示，這趟「聖誼專案」是奉蔡英文總統指派擔任特使，參加已故教宗保祿六世等聖人的封聖大典，感到非常榮幸。他認為中華民國與教廷多年來互動頻繁，關係密切、邦誼穩固，兩國在人道救援、文化交流、跨宗教的對談等領域與成果十分豐碩。

陳建仁表示，訪問團未來在參加封聖典禮時，也會代表蔡總統表達台灣人民與教友，對教宗致上崇高的敬意，並且竭誠歡迎教宗擇期到台灣睦鄰訪問，持續深化台、梵兩國的邦誼。

據悉，陳建仁明天將參加「為台灣人民及世界和平祈福彌撒」儀式，也會參訪獲先教宗保祿六世譽為「和平的使者」的本篤會創辦人聖本篤創建的Montecassino修院。