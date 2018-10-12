力推青創與新創 鄭朝方自許領軍新竹產業轉型

2018-10-12 16:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今日推出青創政策影片，允諾當選後，要當青壯年實現夢想的推手，扶植在地青創與新創產業，協助解決空間、資金、技術、產銷媒合等問題，讓新竹成為領軍台灣產業轉型的第一群「螞蟻雄兵」。

鄭朝方表示，中央政府的產業轉型政策已逐步見效，如法律制度的大幅調整、整體資源的再分配，以及最重要的，創業過程中常見的水、電與人才問題，中央政府都提出相應的解決方式。地方政府也必須跟上中央政府的腳步。

因此，相對於其他參選人關注大企業、大財團的支持，他關心的是新竹在地青壯年正在努力的新創產業。他認為，過去新竹有新竹科學園區，帶領台灣走向新的產業階段，現在新竹也最有條件成為台灣產業轉型的第一群「螞蟻雄兵」，帶領台灣走向新階段。

如政策影片中的主角，即湖口創新產業的木酢液達人，就是結合政府技術轉移、地方創生、閒置空間再利用等新思維的新產業。

鄭朝方表示，過去他有很長一段時間主持青創、新創節目，過程中，他理解到這些青壯年的夢想實現過程，往往因為政府不重視，或創業環境艱鉅，造成產業創新的腳步無法加快。

鄭朝方說，新竹縣有很多年輕人回鄉創業，他們新創的產業不只在科技面，也在農業、餐飲、傳統手工業等，地方政府的任務是讓他們更容易完成他們的夢想，幫他們解決空間的問題、資金的問題，甚至是技術、產銷媒合的問題。

「照顧縣民生活、產業多樣性，以在地內需出發！」鄭朝方強調「以人為本」，優質的產業投資與創新環境，不能單以產業腹地內的需求為考量，更重要的是產業腹地外的生活區域，如有順暢的交通、安全的治安與優良的生活品質等，都是非常重要的產業發展需求。