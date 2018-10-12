賴揆拍板不建深澳電廠 反深澳自救會：肯定、但遺憾

2018-10-12 14:35

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長賴清德今日做出「停建深澳燃煤電廠案」裁示，反深澳燃煤電廠自救會對此舉表示肯定，並且感謝這一路走來，曾經共同捍衛空污的人與環團朋友；在此，致上誠摯的敬意。更感謝這一路以來，持續給予自救會滿滿能量的鄉親朋友。

賴清德雖然已經做出「停建深澳燃煤電廠案」的裁示，但應由行政院直接（撤銷）廢止，方能確認政府能源轉型「減煤」方針之決心，並且避免此案死灰復燃。

反深澳燃煤電廠自救會指出，行政院長賴清德今日裁示停建深澳案，更證明該案未如台電當初信誓旦旦所言「沒有深澳電廠，北部將會缺電」。更加證明政府對於能源轉型於電力規劃與資源盤點上，並非確實檢視。

自有條件停建深澳、「三接」交換說，到現在宣布停建深澳，「藻礁」卻成為能源轉型的代罪羔羊；在此，也呼籲行政院，針對環評決議附帶條件之台北港、林口港等建議，再次重新審慎評估，以創造多贏局面。

能源政策是大家必須共同面對，10月8日於瑞芳後街舉辦了1場地方能源社區論壇，與會（有反深澳燃煤電廠自救會、瑞芳老街協會、龍山里辦公處、龍安里辦公處及瑞芳公共論壇等地方團隊，與官方新北經發局綠色產業科共同召開，並於相關綠能社區上做了多方的意見交流；未來反深澳燃煤電廠自救會的伙伴將協助與持續推動地方及社區之綠能環境營造，並將轉型投入綠能志工之志業與綠能社區發展之推動，共為台灣之環境維護盡力。