國民黨公佈民調盧秀燕領先 林佳龍競總：把民調當文宣

2018-10-12 14:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨今日發布台中巿長選舉民調，國民黨參選人盧秀燕以40.1%，領先巿長林佳龍的33.6%。對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，國民黨所公布的民調，不論是跟內部民調或是坊間民調相比差距太遠，林市長的民調仍是穩定領先，但是卻不會放鬆，國民黨就是習慣把民調當成文宣手段，看看就好。

國民黨智庫今早到立法院針對台中市長選舉召開「龍燕相爭，秀燕穩定領先」民調發佈會，該民調結果顯示盧秀燕支持度為40.1％，林佳龍支持度為33.6％，兩人相差6.5％，國民黨智庫據此強調，盧秀燕領先林佳龍的幅度已經超過誤差範圍，有望讓台中重返藍天。

林尚賢表示，林佳龍巿長上任3年多來，台中已躍升成為全台第2大城，蛻變為真正的生活首都、宜居城市；台中空污問題也大幅改善，PM2.5與紫爆天數均逐年下降，今年前9月PM2.5均值更降至19微克，優於全國平均。

此外，舊城新生、捷運即將試運轉、花博也即將把台中推向國際，這幾年台中的改變，巿民有目共睹，相信巿民會選擇一個認真的候選人，而不是造假欺騙的候選人。

林尚賢強調，國民黨所公布的民調，不論是跟內部民調或是坊間民調都差距太遠，我們民調仍是穩定領先，但是卻不會放鬆，國民黨就是習慣把民調當成文宣手段，看看就好。