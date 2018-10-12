盧秀燕總部14日成立 國民黨6都市長參選人將合體

盧秀燕（右二）競選總部本週日成立，當天晚上還舉行六都合體的晚會，韓國瑜（左二）將首次到台中市與盧秀燕合體。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-12 14:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕的競選總部設在大里，將於14日舉行成立大會，屆時馬英九、吳敦義、王金平都會同台，而當天晚上會在太平舉行六都合體萬人挺燕的造勢晚會，國民黨提名的六都市長參選人都會來，是國民黨近日最大的一場造勢活動，象徵國民黨的大團結，而超級網紅的高雄市長參選人韓國瑜則是首次到台中站台，可預料將會吸引眾多年輕人到場。

距離九合一大選投票日只剩下1個多月，為了讓國民黨的氣勢更往上衝，國民黨台中市長參選人盧秀燕將在14日上午舉行競選總部的成立大會，馬英九、吳敦義及王金平都會同台。

此外，當天晚上還在太平的太平體育場舉行六都合體，萬人挺燕的晚會，六都的參選人都會聚集到台中市一起造勢，一起挺盧秀燕。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，國民黨的其他五都市長參選人高雄市的韓國瑜、台北市的丁守中、新北市的侯友宜、桃園市的陳學聖及台南市的高思博，除了侯友宜曾來到台中與盧秀燕合體外，其餘四位都是第一次到台中市跟盧秀燕合體，不管是競選總部的成立及晚會都是象徵國民黨的大團結。

由於其他五都市長參選人，以韓國瑜的網路聲量最大，雖然盧秀燕曾到高雄市為韓國瑜站台，兩人曾在高雄市合體，但韓國瑜則是第一次到台中市來，勢將吸引很多年輕的選民參加晚會，想要近距離接近韓國瑜。