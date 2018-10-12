高思博陣營公布錄音促下台道歉 代理市長李孟諺這麼回應…

2018-10-12 13:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於國民黨市長參選人高思博競選總部提出錄音檔，踢爆黃偉哲直接入主台南市政府，連代理市長李孟諺都要向他報告市政，李應該下台道歉，今（12）日李孟諺回應表示，市政推動需要立委在中央出力協助，而每位立委關心也經常會邀請市府團隊互動，市府樂意提供資料報告，以利在中央及地方共同推動市政順利發展。

此外，市長每天關於市政宣導、活動或成果發表會的公開行程都有公布官網上，也都歡迎各級民代支持參與。

李孟諺表示，當天黃偉哲委員關心許多事項，跟市府團隊交換意見，例如了解市區鐵路地下化工程進度，以利在內政部後續協助推動，還有空污法對於二行程車輛的汰換，希望爭取更多補助 提高改善環境品質。

對於有人私下錄音，有哪些人參加，錄音檔外洩出去這件事，市府是否會追究責任？李孟諺未正面明確回應，僅表示當天不是公開會議，「私下錄音這是不好、不應該的事情」，應受外界譴責，將會進一步了解。

據了解，國民黨市長參選人高思博陣營日前在國民黨中央黨部控訴，台南市政府利用政府資源幫黃偉哲助選，並出示錄音檔顯示台南代理市長李孟諺向黃偉哲報告台南市政，痛批黃儼然地下市長，民進黨紊亂文官體制和責任政治，代理市長李孟諺應該道歉、下台。

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