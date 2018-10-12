投入輔選 民進黨青年「次」客助選團亮相

邀請民主進步黨秘書長洪耀福、行政院副發言人丁允恭、行政院農委會副主任委員李退之、桃園市青年事務局長顏蔚慈、雲林縣新聞處處長張凱傑、民主進步黨青年部主任何孟樺，共同「舉劍」宣示為候選人助選。（記者蘇芳禾攝）

2018-10-12 13:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年底九合一選舉將近，民進黨籌組中央助選團，到各地輔選，民進黨青年部今天邀請青壯世代民進黨政務官召開記者會，組成「青年『次』客助選團」，民進黨秘書長洪耀福說，這次推出「青年次客助選團」，希望年輕的幹部，透過這樣的方式，把他們的故事說出來，跟全台灣的人民分享。對於行政中立問題，洪耀福說，會以請假的方式助選，政務官本來就兼顧這樣的任務，沒有行政中立不中立的問題。

邀請民主進步黨秘書長洪耀福、行政院副發言人丁允恭、行政院農委會副主任委員李退之、桃園市青年事務局長顏蔚慈、雲林縣新聞處處長張凱傑、民主進步黨青年部主任何孟樺，共同「舉劍」宣示為候選人助選，並呼喊「青年『次』客，專業出擊」，展現青年政務官在中央與地方政府的專業成績，要為年底選舉共同打拚。

民進黨秘書長洪耀福表示，許多年輕的伙伴們在中央、地方政府一起打拚，他們的熱情和理想，創造出很多感人的故事，也創造出許多讓人民有感的政績。

1976年出生的行政院副發言人丁允恭表示，選舉本來就應該是一個政績的呈現與討論、政策的理性辯論，尤其是政府應該用誠懇、有效的方式來告訴年輕人，這個國家慢慢的有一些什麼樣在根本上、結構上的改變、改革，包括過去一講到台灣青年貧窮問題時，就會提到的22K問題，如今，政府也已經透過基本工資的提升，將樓地板提升到23100元，讓22K的問題在這個國家被消滅。

他說，這次出來最重要是希望能夠陳述這個國家如何像一艘危險海域裡艱苦行駛的船，雖然要考慮海域的危險，不能快速前進，但它仍然不斷在前進。

1971年出生的農委會副主委李退之表示，執政團隊對農民最關心的就是到底要怎麼樣提高農民在農產品上的直接收入？怎麼樣真正保障農民的福利？怎麼樣讓農村得到完整的發展？在2年裡面，執政團隊讓農業有很大的改變，包含推行農業保險、讓農地跟農保資格脫鈎、農民職災保險等，而整個執政團隊的精神就是關心該關心的族群、處理最關鍵的問題。此外，他也舉自身到39歲才當選議員，到現在進入執政團隊服務的例子，印證民進黨是一個給年輕人機會的團隊。

今年32歲，是桃園市府最年輕女性局長的顏蔚慈提到，桃園在各項政策也都希望全方面照顧年輕人，鼓勵他們關懷並投入公共事務，從生育津貼、社會住宅到租金補貼等，青年事務局特別在年輕人就業、創業上給予更多支持及協助。她認為台灣社會也該給予年輕人更多發揮空間，改革是困難的，看到許多有志青年投入此次選舉很令人感佩，希望藉由分享她自身的桃園經驗，來感動更多社會大眾。

全國最年輕的局處首長、雲林縣新聞處長張凱傑分享時表示，過去，從來沒有一個縣市向中央反應法條需要修改的時候，政府是用如此誠懇的態度，來到地方去瞭解需求，所以地方農民很清楚看到，在民進黨蔡總統執政後，對照顧地方的誠懇與熱誠。

他也強調，雖然年紀這麼輕，就當上一級主管，可是背負著壓力一定是最沈重的，因為無時無刻都會面對挑戰，但是面對不管是中央政府或地方政府，將攜手創造一個大好機會的時候，我們更要挺住，而且要趁這個機會，與中央政府及其他地方單位共同攜手合作，為這個台灣隊好好做努力，發揮青年最大的聲音。

除了行政院副發言人丁允恭、行政院農委會副主委李退之、桃園市青年事務局局長顏蔚慈及雲林縣新聞處處長張凱傑代表與會之外，青年「次」客助選團的成員亦邀請經濟部次長曾文生、客委會副主委楊長鎮、台中市新聞局局長卓冠廷、彰化縣文化局長周馥儀、屏東農業處處長黃國榮等青壯年世代政務官等人。