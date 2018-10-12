反擊韓國瑜 洪耀福：吳敦義當高雄市長時愛河是臭的...

洪耀福今天出席民進黨的青年「次」客助選團記者會，會後接受媒體訪問。（記者蘇芳禾攝）

2018-10-12 13:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對高雄市長選舉，民進黨秘書長洪耀福今天表示，國民黨高雄市長參選人韓國瑜應該去問國民黨主席吳敦義，吳擔任高雄市長時，愛河是臭的、自來水不能喝，大家都要提水，吳敦義現在去幫韓國瑜助選，「到底有什麼立場去幫韓國瑜背書？」此外，韓國瑜也沒有參與民進黨改造高雄的過程，不了解高雄發展的歷史，韓的批評對高雄人是污辱。洪耀福強調，民進黨高雄市長參選人陳其邁支持度很穩定。

洪耀福今天出席民進黨的青年「次」客助選團記者會，會後接受媒體訪問時，被媒體問到沒有出席國慶大會，是否因為位子被排在台北市長柯文哲旁邊。

對此，洪耀福說，國慶當天他在高雄，本來就沒有打算出席國慶大會，他跟柯文哲和其他人都是被邀請的客人，客隨主便，參加活動，主辦單位怎麼安排我們就尊重。

洪耀福也表示，他利用國慶日去高雄走走，重新檢視民進黨對高雄的改變。他認為，現在的高雄，在軟、硬體建設上，已經有國際城市格局。

洪耀福說，高雄這些年真的改變很多，他大學時代曾在高雄送貨、打工，韓國瑜應該問問吳敦義主席，吳敦義擔任高雄市長時，愛河水是臭的，自來水不能喝，高雄市又髒又臭，可是經過謝長廷、陳菊苦心經營，把高雄打造成今天的格局，這個過程韓國瑜不理解、也沒有參與，韓國瑜對這高雄發展沒有感情，他對高雄很多批評，是不了解高雄過去歷史，對高雄人是很大污辱。

洪耀福說，吳敦義當高雄市長的時候，他在高雄送貨，晚上愛河是治安死角，每家每戶都要提水來飲用、來煮飯，高雄那時候沒有文化活動，沒有衛武營也沒有駁二特區，是文化沙漠，是台北人看不起的城市。吳敦義現在去幫韓國瑜助選，到底有什麼立場去幫韓國瑜背書？韓國瑜不理解，民進黨如何把高雄從醜小鴨變國際城市的歷程。

洪耀福表示，過去陳菊執政的時候，馬英九政府的8年，中央資源對高雄很不公平，這是中央責任，馬英九沒有把經濟發展責任扛起來，反而壓制高雄，讓高雄在經濟發展上有不足的地方，這點必須承認，陳其邁接續陳菊基礎，更有條件在民進黨執政的時候，把過去馬英九8年對高雄的虧欠，讓民進黨補齊，讓高雄產業、社會福利、文化產業更有機會，讓高雄成為面向全世界、全亞洲的國際城市。

對於民進黨高雄市長參選人陳其邁的選情，洪耀福說，緊張都是好事，選舉要如履薄冰，穩定縣市也要認真選，認真選舉是對選民尊重，選舉過程中也是溝通，讓民眾知道未來市長要怎麼帶領城市。

而韓國瑜網路聲量高，洪耀福表示，畢竟藍軍在高雄也有基本實力，藍軍在高雄被民進黨壓制近20年，被壓抑的力量覺得韓國瑜來好像有新的力量，他集結全國對年金、黨產處理等改革的怨恨，我們都可以理解。

陳其邁支持度很穩定，只是韓國瑜集結了長久以來表態率低、氣勢低迷的藍軍而已。選舉接近時，雙方本來就會拉近。