持敬老卡搭小黃補助將提高 柯文哲：不會選前推出

2018-10-12 12:22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選辦公室推出新網路節目《阿北面對面》，首集播出內容中，柯文哲提出對敬老卡對計程車的補助將增加。柯文哲今天解釋，台北市政府將把計程車視為「半公共運輸」，但補助要增加多少，還要精算，並且不會是在選前推出，「不然像是在買票一樣。」

柯文哲指出，目前敬老卡1個月有480點，在捷運、公車、YouBike、貓纜、場館使用（完全折抵費用），但計程車的補助是100元以內補助16元，100元以上補助32元。

柯說，他主張計程車補助可以再多一點，但要多出多少還要算算看，他的態度比較務實，不要亂開支票，因此還要算說補助要提高多少，預算會花多少，都要算一算，並且，就算（計程車補助提高）要推出，也不會是選前推出，不然像是在買票一樣，所以到時候會精算後，再跟大家報告。

柯文哲指出，社會福利易放難收他知道，基本上他們會把計程車視為半公共運輸，現階段還在蒐集資料，至少要再跑半年分析資料，因為政策要有引導作用，花這個錢要有實質意義，現在是先看使用狀況怎麼樣。

柯文哲也提到，很多老人會抱怨很難搭捷運，台北市的捷運不是地下就是高架，對行動不方便的老人，的確非常不方便，為了這個，他們已經修改了捷運站的設站規則，花6.5億元蓋電扶梯改成無障礙空間。