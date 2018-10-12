市府前廣場辦護礁遊行遭拒 陳學聖改「路過」抗議

2018-10-12 12:05

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨桃園市長參選人陳學聖，日前公開表示將號召群眾於10月14日下午3點前往市府前廣場舉辦「護藻礁、救桃園」集會遊行活動，向鄭文燦表達嚴正抗議，未料集會遊行場地遭市府拒絕，陳學聖競選辦公室發言人魏佑任表示，為捍衛藻礁生態及桃園人尊嚴，當天會以「路過」方式進行。

魏佑任表示，會後競選團隊就立刻與市議員梁為超請求協助，聯繫市政府秘書處詢問租借集會遊行活動的申請流程及可行性，當時獲得的消息是，同意以補件的方式同意集會遊行的申請，也知會市警局。

事隔沒多久，鄭市府竟出爾反爾，新聞處以「護藻礁 救桃園」屬政治性活動，不符合「桃園市政府府前廣場使用管理要點」為由拒絕。11日競選團隊再次委託梁為超協助，以「護藻礁 救桃園」屬公民活動，強調過程理性和平，市府仍搖頭堅拒，令人遺憾。

魏佑任表示，因活動通知早已發出且廣為周知，因此有不少人已表示將按照原定的時間及地點前來，但方式從遊行改為自行「路過」，強調人民面對執政者的背信與蠻橫，必須以行動表達不滿。

陳學聖團隊強調，桃園人不是二等公民，桃園人只要新鮮空氣。桃園人不要政治算計，桃園人只要藻礁永續。當天將繞行「路過」市府周邊，也會遞送抗議書給鄭文燦市長，希望鄭文燦拿出魄力，兌現「守護藻礁 永不妥協」的承諾，也將再次邀請鄭文燦針對觀塘藻礁議題公開辯論。