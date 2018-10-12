丁守中提8大環保政策 反深澳電廠拒當人體清淨機

2018-10-12 11:41

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天提出8大環保政策，從空氣品質、綠能運具提升，談到家庭廢棄食用油回收將「一瓶換一瓶」，丁守中也再次重申立場，堅決反對深澳電廠，拒絕把市民當人體空氣清淨機。

丁守中今天在國民黨中央黨部召開環保政策記者會，會中邀請前環保署長沈世宏和前勞動部長、前台北副市長陳雄文與談，丁守中提出8項政策，包含反對深澳電廠、一里一空氣盒子、提升綠能運具、家庭廢棄食用油回收一瓶換一瓶，移除內湖垃圾山土地再利用、雨水下水道清淤、陽台排水銜接汙水下水道補助，以及小黑蚊防治。

丁守中表示，堅決反對深澳電廠，拒絕讓人民當人體空氣清淨機，台北市位於東北季風下風處，如果深澳電廠啟用、加上東北季風作用，恐怕會承接大量細懸浮微粒（PM2.5），沿著基隆河谷、源源不絕地吹向台北市各地。

丁守中也提出，目前台北市一般空氣品質監測站共12處，包括環保署所屬5處、台北市環保局所屬7處，但因每一個監測站範圍太大、監測數據只能反映周邊「平均值」，對市民實質幫助不大，將來他會在每個里都設立一個空氣盒子，讓全市456里的民眾，都能即時得知里內空氣品質資訊。

此外，丁守中說，他會提升綠能運具佔有率，減少對石化燃料的依賴，鼓勵市民選購電動汽機車，降低市區空氣汙染，推廣綠能運具電池交換系統，以及建置路邊、路外便利充電站空間，並鼓勵公車業者積極提升電動公車比例。

對於內湖的垃圾山問題，丁守中表示，勢必移除內湖垃圾山，過去已經清理了一半，但是還沒清理完，垃圾在長期雨水滲漏下，造成基隆河下游水質汙染，行水區50公尺，占地15公頃，移除後那塊土地可以充分應用。

家庭廢棄食用油若未經過妥善回收處理，將會影響食安、居家附近環境衛生、汙染河川，如2014年、台灣發生餿水浮油事件，贏重打擊食安。

丁守中主張，應再進一步納入回收家庭廢油，一週加收一天廢油，推廣期間，一瓶換一瓶，拿一瓶廢食用油、可換一瓶沙拉油，鼓勵市民朋友養成良好習慣。

針對下水道和清淤部分，丁守中說，目前老舊公寓陽台排水大多是銜接雨水下水道而不是汙水下水道，他會獎勵及補助既有建物，將陽台管線改納汙水下水道系統，增加接管率；將來還會進行雨水下水道全面總體檢、防汛期前，落實清淤，確保整體清淤作業「不漏溝」。至於小黑蚊肆虐，丁守中指出，嚴加打擊小黑蚊，採取生態防治，結合社區環境改造。