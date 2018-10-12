日媒看好選總統 柯文哲：我完全沒有準備

2018-10-12 11:28

〔記者黃建豪／台北報導〕日本《朝日新聞》專訪台北市長柯文哲，不僅認為柯掀起無黨派旋風，更看好是選總統的大熱門。但柯文哲今天強調，他對於選總統完全沒有準備。柯也說，台灣人民對政府的要求越來越高，而他本身「現在還沒有」自信能達到人民的要求。

對於自身掀起的無黨派旋風。柯文哲上午表示，20年來台北市的市長選舉，之前都是藍綠對抗、兩極對抗，2014年才第一次出現第三樣的選擇，但這也還好，到了2018年經過這4年，藍綠以外的新興力量至少都有存活下來，至於將來會對台灣政治產生多大影響，還在觀察。

至於《朝日新聞》看好選總統，且台灣與中國之間的冷互動困境，凸顯了柯文哲的存在感。對此，柯文哲表示，他要跟《朝日新聞》講什麼，他自己非常清楚，講話會比較小心，但如果《朝日》寫的是評論，就不是他可以控制的，不能把《朝日新聞》的評論，當成是他講的，這兩者不一樣。

但柯文哲強調，他還是那句話，他沒有組織、沒有基金會，也沒有募款、沒有做任何準備（選總統），所以常覺得奇怪，他什麼事都沒做，為什麼新聞要這樣炒作。

媒體追問，柯文哲專訪中提到，「台灣經歷3次政黨輪替，但兩黨執政結果好像差不多」一事。柯文哲解釋，他不是說差不多，而是說政黨輪替以後，選民還是會評估，他覺得是這樣，選民期望放太多，「不要幻想說，換個政府就從此過上幸福快樂的日子」，且他最近在研究，總統上任以後，滿意度陳水扁撐到6年，馬英九4年，蔡英文2年，表示這個台灣人民對政府的要求越來越高。

媒體最後提問，「有自信自己能達到人民的要求嗎？」柯文哲表示，現在還沒有。

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