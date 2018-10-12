2023年2座燃氣機組若完成 賴揆：中火4座燃煤機組退場

行政院長賴清德今在立法院備詢表示，只要2023年2座天然氣機組提前完成，中火第1至4號燃煤機組就退場，只留做緊急使用。右為經濟部長沈榮津。（記者劉信德攝）

2018-10-12 11:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台電公司計畫在台中火力發電廠增設2座天然氣發電機組，行政院長賴清德今日在立法院備詢表示，只要2023年2座天然氣機組提前完成，中火第1至4號燃煤機組就退場，只留做緊急使用。

民進黨立委張廖萬堅認為，讓台中火力發電廠目前最老舊的4組燃煤機組，從原定的2031、2032年提早到2023年退場，等於中火5根煙囪中，有2根煙囪從此不再排放。

張廖萬堅今日質詢問及，台中火力發電廠有2座燃氣機組計畫興建，是否於2023年提前完成？經濟部長沈榮津表示，「這部分沒有改變，都在做期程管控」。

張廖萬堅指出，前國民黨台中縣長陳庚金任內計畫興建台中火力發電廠，國民黨台中縣長廖了以任內中火1至8號機組完成興建，國民黨台中縣長黃仲生任內9至10號機完工。

張廖也在簡報上提及，胡志強任內中火用煤量創新高，20年來在國民黨台中市長任內中火造成大量空污問題，現在盧秀燕卻罵說都是民進黨害的。

賴清德備詢強調，只要在2023年天然氣機組有上來，中火第1至4號燃煤機組就退場，只留做緊急使用。

賴清德說，台灣空氣品質一定是逐日、逐年改善，下個月中國污染源就會來到台灣，即便如此政府也沒有輕忽。