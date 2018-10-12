王明麗遞補就任新北市議員 任期僅74天

王明麗宣誓就任新北市議員，任期74天。（記者何玉華攝）

2018-10-12 11:01

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市議員蘇有仁因收賄案判刑定讞解職，由同為第7選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）的落選頭王明麗遞補，今（12）日在支持者及市府官員觀禮恭賀聲中，宣誓就職，雖然距離任期結束僅74天，王明麗強調，在她遞補之前，議會裡沒有三峽在地的議員，許多重大硬體建設停滯，地方社團沒有補助，形同市政孤兒，就任後，她將積極爭取地方建設，也希望加速三鶯大橋、鶯歌美術館等工程的建設。

王明麗說，三峽約11萬人口，過去卻沒有一個議員，而區公所經費很少，要做很多事情都需要市府補助，少了議員爭取經費，許多鄉間小道都破破爛爛的，她就職後，要趕快把這些處理好；此外，三鶯大橋的監工、捷運三鶯線、三鶯纜車、市立美術館、三鶯運動中心等，都是她很關注的部分。

王明麗自26歲投身政治，擔任過3屆鎮民代表、台北縣第12到15屆議員及新北市議會第1屆議員，競選市議員連任時以84票之差成為落選頭；前新北市議員蘇有仁因收賄案判刑定讞解職，王明麗依法遞補成為第2屆新北市議員，成為新北市議會單屆任期最短的議員，但仍算連任6屆議員。