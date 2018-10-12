深澳換觀塘 吳敦義轟鄭文燦「把桃園人當軟柿子」

2018-10-12 10:44

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨主席吳敦義今上午到桃園市楊梅區錫福宮參拜祈福，桃園市長參選人陳學聖、市議員參選人涂權吉一路陪同，半小時的行程三人有說有笑、互動良好。

近日藻礁議題炒得沸沸揚揚，吳敦義酸中央「深澳換觀塘」是背信忘義，蔡政府的一意孤行讓鄭文燦元氣大傷，是藍營重整旗鼓逆轉勝的好時機；吳敦義說，鄭文燦的種種言行顯示他為迎合黨意不顧百姓，綠營為讓蘇貞昌上位不惜犧牲藻礁生態，簡直是把桃園當軟柿子，痛批民進黨說謊成性。

吳敦義分析鄭文燦民調領先原因，除現任優勢，再加上院轄市比縣，財政收支劃分法能佔更多比例，鄭文燦透過調派職務，很容易在地方做人情。加上遇上升格直轄市，所有鄉鎮公所、市民代表會等經費，通通收歸市府，一下子增加上百億以上經費，地方建設容易施展手腳，撒大錢施小惠，綁了不少樁腳。

吳敦義話鋒一轉，提起兩黨執政差異，轟蔡英文主張的「維持現狀」與大眾認知大相逕庭，毀壞前總統馬英九奠定的兩岸和平、穩定發展，經濟節節敗退，「看看昨天的股市慘況」，還成立個轉促會專搞鬥爭、清算，過去國民黨在立法院佔86席，民進黨僅27席，國民黨也不曾對民進黨的黨產、家產鬥爭搞清算。

吳敦義稱「不守信」已成蔡英文的正字標籤，全面執政結果敗政連連，讓民眾失望透頂，投給鄭文燦就是投給蔡英文，也是投給兩岸不平等穩定發展、不拼經濟，市民的眼睛是雪亮的，應把陳學聖當作可信託的市長人選。