藍營14日台中大造勢 馬吳與六都、彰雲投選將合體

國民黨14日晚間將在台中市舉辦造勢大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義與前立法院長王金平將與六都及彰、投、雲等縣市長參選人合體。（資料照）

2018-10-12 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕為了拉衝刺「六都」選戰，拉抬中台灣選情，國民黨14日晚間將在台中市舉辦「2018六都合體，萬人挺燕，決戰中台灣」造勢大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義與前立法院長王金平將與藍營「六都」及彰、投、雲等縣市長參選人合體，藉此展現藍營今年九合一選舉決戰中台灣的企圖心。

國民黨發言人洪孟楷指出，這場造勢活動訴諸藍軍團結，而且不只有地域性，也包括六都的「合縱連橫」，因此除了第一階段安排彰化縣長參選人王惠美、南投縣長參選人林明溱、雲林縣長參選人張麗善出席演講，象徵中台灣大團結，第二階段就是「六都」選將合體，包括台南市長參選人高思博、高雄市長參選人韓國瑜、桃園市長參選人陳學聖、新北市長參選人侯友宜、台北市長參選人丁守中以及台中市長參選人盧秀燕，也都會分別上台演說。

根據國民黨規劃，晚會高潮階段還將安排馬英九、吳敦義、王金平與「六都」及彰、雲、投參選人大進場以及合體秀，並將全程電視實況轉播。

洪孟楷表示，有鑑於中台灣民眾對空氣污染問題嚴重憂心，以及蔡政府對於所做所為沒有反省，國民黨認為與其訴求綠營何時才會檢討反省，不如打一場正面選戰，在選前40天打一場正面、陽光與團結的選戰，告訴全民如果國民黨在中台灣如果能收復台中市、彰化縣、雲林縣，就是一場勝負之戰，他並呼籲民進黨不要再搞選舉奧步，要光明正大的以直球對決。