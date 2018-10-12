媒體前曬恩愛 阿布鐸夫婦十指緊扣大談戀愛史

巴拉圭總統阿布鐸伉儷11日在台北與記者茶敘；第一夫人席凡娜（右）談到兩人的戀愛史時說，「先生是我第一任男友，而他自稱我也是他的第一任女友」。（記者方賓照攝）

2018-10-12 00:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國在南美洲唯一友邦巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）與第一夫人席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）目前正在台灣進行國是訪問。阿布鐸伉儷今與媒體茶敘，談到兩人的戀愛史，席凡娜以西班牙文說，「先生是我第一任男友，而他自稱我也是他的第一任女友」，一席幽默回答讓全場哄堂大笑。茶敘期間，兩人不時十指交扣曬恩愛，濃情密意在媒體鏡頭前表露無遺。

席凡娜受訪時透過翻譯表示，這是她第二次來到台灣，雖然是第二次到訪，還是對台灣人民的熱情受寵若驚。當媒體問及兩人戀愛史時，席凡娜還開玩笑地反問媒體「你們要聽哪個版本」，不過後來阿布鐸說，他們出發前已經說好，政治之外的問題都由席凡娜代表發言。

期間席凡娜笑著說，她14歲時，在成年舞會上認識阿布鐸，隨後，兩人開始交往；不過，交往2年後，阿布鐸因政治因素移居到美國，「從此這個人便在地球上消失」。兩人分開後，各自嫁娶，多年之後，緣份讓他們再度重逢，便決定攜手共度接下來的人生。阿布鐸此時則插話說，當時是席凡娜先拋棄他的。

兩人結婚後生了6個小孩，最大的25歲、最小的目前才11歲，席凡娜說，在巴拉圭大家庭是很正常的，他們很重視家庭的團結，還有彼此相處時光的品質。來自義大利的席凡娜燒得一手好菜，曾在鏡頭前大秀好手藝，席凡娜受訪時還踢爆，「如果有做菜一定是我，因為老公只會吃」。

此外，阿布鐸也說，他事前知道蔡總統準備送一件她支持球隊的球衣給他當禮物，因此他也準備自己支持的足球隊球衣回贈蔡總統，不過他也開玩笑地說，因為自己支持的球隊並非巴拉圭國家隊，此次贈與蔡總統球衣一事也引起巴國球迷不滿。席凡娜則開玩笑地說，家中只有一個小孩跟爸爸是喜歡同一個球隊，另外5個小孩都是跟著媽媽喜歡另一個球隊。

阿布鐸也說，他與台灣足球協會人員見面時，談到透過體育交流深化雙邊關係，規劃邀請台灣足球員到巴拉圭進行友誼賽。