高市推電力業再加嚴標準 力拚明年上路

2018-10-12 00:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局針對20家空污大戶，推出電力業再加嚴標準，比天然氣更高規格，加嚴排放量明年減半、3年後剩下2成，力拚今年底前送中央審查，希望能於明年上路。

高市是重工業發展的城市，環保局針對固定污染源的空污大戶，推動電力業再加嚴標準，影響家電力相關業者，包括興達電廠、大林發電廠、南部發電廠、中油、中鋼等，共有53座發電機組，要求減少硫氧、氮氧化物排放量，等同於降低細懸浮微粒PM2.5。

環保局表示，電力業再加嚴標準將分兩階段實施，不論是燃燒生煤、重油或天然氣，要求明年排放量減半，業者改善污染防制設備，可減少生煤使用量268萬噸、排放量硫氧化物近1千噸、氮氧化物2100多噸。

環保局指出，第二階段預計3年後實施，加嚴排放量剩下2成，業者須加裝防制設備、變更使用低污染燃料，甚至汰換老舊機組，才能符合排放標準，預估可再減少排放硫氧化物2800多噸、氮氧化物4700多噸。

最大戶是興達電廠，環保局不但要求冬天源頭減量，核發生煤許可量減少2成，搭配電力業再加嚴標準上路後，污染物分二階段減量，明年減半、3年後剩下2成，雙管齊下減少空氣污染。

值得一提的是，興達電廠有4組燃燒生煤機組、5組燒天然氣機組，近來將興建3座新的天然氣機組，環保局要求最舊1及2號機組除役，要求3及4號機組配合電力業再加嚴標準改善，但因機齡老舊建議直接除役。

環保局表示，由於高雄冬天吹東北風，興達電廠成為在地污染主因，今年核發生煤許可量將再減1成，電力業再加嚴標準上路後，總計可削減硫氧化物3600多噸及氮氧化物近7000噸，透過雙管齊下，改善高雄空氣品質。