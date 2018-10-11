葉慶元批中影案「法治淪為黨治」 黨產委員斥：諸多謬誤

行政院黨產會週二（9日）認定中影是國民黨附隨組織後，中廣案、民族三基金會案受任律師律師葉慶元今天竟投書媒體聲稱「法治淪為黨治」。（資料照）

2018-10-11 23:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會週二（9日）認定中影是國民黨附隨組織後，律師葉慶元今天投書媒體聲稱「法治淪為黨治」，如果是林榮三買下中影，黨產會還會認定中影是國民黨附隨組織嗎？對此，黨產會委員駁斥，葉慶元是中廣案、民族三基金會案受任律師，並未承接中影案，評論更有諸多謬誤。

黨產會委員指出，黨產會已注意到，葉姓律師同時擔任中廣案及國民黨旗下民族、民權、國家發展三基金會案的受任律師，今日針對中影案評論，卻以「東吳大學法學院兼任助理教授」身份投書媒體。

委員強調，葉姓律師暨其主持的事務所未承接中影案，諸多誤解，當予明察。若葉想評論本案，除處分書外，建議應一併參閱35頁的調查報告為妥。

委員提及，尤其中影案在2014年特偵組是採「行政簽結」，而非葉姓律師不精確「偵查終結」用語，特偵組刻意用「行政簽結」包庇護航，顯有違失之處。

委員表示，至於國民黨中央執行委員會宣傳部以一紙公文無償接收日產戲院的歷史史實，及國民黨行管會主委張哲琛2003年12月19日也曾公開宣布，中影旗下7家接受日產戲院將全數歸還給政府，並委託永然律師事務所處理，後來卻完全跳票的政治發展，請葉姓律師可就教於國民黨行管會及同業律師為禱。