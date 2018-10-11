馬英九為盧秀燕、吳顯森站台 喊「反攻收復台灣」

前總統馬英九為台中市長參選人盧秀燕及市議員參選人吳顯森站台，贈送菜頭及包子等祝兩人「包中」。（記者歐素美攝）

2018-10-11 22:12

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕與市議員吳顯森今晚在大雅夜市共同舉辦造勢晚會，前總統馬英九到場站台，批評民進黨執政兩年半來，經濟衰弱不振、邦交國歷史最少，九二共識不再，兩岸關係很難發展，呼籲民眾支持盧秀燕、吳顯森，國民黨要從台中開始一步一步反攻，於2020年收復台灣。

馬英九說，2018台中這一戰真的很重要，台中市的選民眼睛要睜大票投盧秀燕，因為一年多以後就是2020年的總統選舉。他說，民進黨施政兩年半以來，台灣經濟衰弱不振，執政黨一直強調現在台灣的經濟是20年來最好的，這實在不是實際的情況，去年台灣經濟成長2.85％，但全世界總平均是3.7％，「人家平均是3.7，你只有2.8，你好意思說你表現好嗎？」

馬英九說， 我們的競爭力降低，在亞洲排名第4，是9年來最差的成績；瑞士洛桑國際發展學院對全球競爭力進行評比，台灣今年排名從13掉到第17，退步4名，「我也當過總統8年，當時最好排名是第6，平均是11.5名，我們做得比民進黨好」，這就是民進黨的表現，重要的是我們抓住了重點，讓民眾生活過得更好，而不只是看數據而已。

馬英九說，市長投國民黨，農友的農產品才有機會賣到中國，他批評，現在是台灣歷史上邦交國最少的時候，他執政8年，推出外交休兵，也就是與中國停止相互挖對方邦交國，讓雙方的關係能夠維持，沒想到民進黨一執政，一下子就丟了5個邦交國，將來還丟多少不知道。

馬英九說，「當九二共識的共同認知不再，兩岸就沒有辦法發展」，這對我們的影響非常大，這兩年觀光旅館、民宿及遊覽車等都很不景氣，台灣再這樣下去非常危險。人民生活困苦不解決，政府實在沒有理由做下去，應該讓賢給能改造人民生活的政府。他說，盧秀燕當選台中市長、吳顯森當選市議員是第一步，「從這裡開始我們要一步一步的反攻，2020年收復台灣」，讓台灣能夠真正享受自由民主跟繁榮的生活。

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