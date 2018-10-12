熱情好客！駐法處宣傳國慶 法媒刊登圖文推「愛上台灣」

法國十字架報於10日刊登駐法國代表處的國慶宣傳圖文，以「台灣：愛的故事」為題介紹台灣，鼓勵讀者趁雙十節瞭解並愛上這個國家。（中央社）

2018-10-12 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝雙十國慶，台灣駐法國代表處在10月10日國慶當天於法國「十字架報」（La Croix）刊登國慶特刊，並以「台灣：愛的故事」（Taïwan : une hisotoire d’amour）為主題介紹台灣，希望讀者能愛上台灣這個國家。

綜合媒體報導，此篇特刊刊登在經濟版，並以台北捷運、小籠包、多元族群與台北101大樓為背景來搭配。文中指出，台灣是一個擁有2300萬人口、民主、自由、尊重人權與法治的現代國家，也是全世界最熱情、最好客的社會之一。

文中也提到，台灣的夜市、歷史古蹟、國家公園及地貌多變的海岸線深受觀光客歡迎，尤其台灣的生活品質、醫療系統和人民更是友善。而在個人福祉、安全、基礎建設及休閒娛樂各方面的表現也很優良，讓台灣成為外國人外派心目中最佳的國家。

特刊也強調，外國人士選擇移民或長期居住台灣的關鍵，要歸功於台灣人的慷慨、尊重多元文化、平等、宗教自由及尊重人性尊嚴的多項重要的價值。文末強調，每年的雙十國慶是一個增進瞭解、愛上台灣的好機會，當然也是回顧台灣各項榮耀成就的絕佳時刻。

創辦於1883年的「十字架報」是一份在法國全境發行的天主教報紙，每日紙本發行約9萬多份，是在法國頗具影響力的報紙。