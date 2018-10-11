竹縣6前現任議員涉弊判刑確定 震撼地方選情

2018-10-11 20:54

［記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導］發生在2010年間新竹縣議員配合款採購弊案的涉案6名前任和現任縣議員，今晚陸續獲悉最高法院的判決結果，有人表示震驚、難以置信，有人洩氣說只能認命，也有人說將再跟律師研究看如何因應。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，此案發生已久，當年捲入的6個縣議員，許阿勇早在第16屆就因另涉及賄選被判當選無效而解職，這次也沒有再參選第19屆。剩下5人爭取連任的有蘇明輝、劉良彬、以及趙一先。

他直言，因為有考慮到本案的影響層面，所以黨部並未提名前述3人代表國民黨參選，只有同意劉良彬報准，趙一先和蘇明輝都是以無黨籍身分爭取連任。

這個判決結果多少仍會影響國民黨在新竹縣的士氣和選情，但有在當初的通盤評估內，會用更正面、積極的方式爭取鄉親不因此而否定國民黨。

不過民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德說，國民黨把持新竹已久，在縣內為所欲為，打著關心下一代的名義，接受廠商行賄，罔顧孩子的教育資源，利用民代權力，官商勾結，濫用教育補助款，對於新竹縣藍營執政所產生的亂象可見一番，相信在檯面下未曝光的弊案還有許多。他相信這一次的判刑定讞，將是新竹縣政改變的開始。

新竹縣選委會表示，中選會將在本月16日完成縣議員的候選人資格審定。明天他們將轉知中選會前述最高院的判決結果，建請一併納入資格的審定，一旦確認本案判決確定了，中選會就會依法撤銷蘇明輝、劉良彬、以及趙一先的候選人登記。

劉良彬家人乍聞前述判決定讞的消息顯得很震驚，強調他們和支持者一直相信司法終有一天會還他清白，所以才會繼續爭取連任。

林保光和許阿勇則說，他們還沒收到相關判決消息，會等收到判決書後再找律師研究。至於會不會擔心衝擊到其子林禹佑的縣議員選情？林保光說，這是他個人行為，跟林禹佑無關。

林光榮顯得很無奈說，法院不願意採信他們的說法，再給他們機會，他也只有認命。其女林秉君這次接棒參選縣議員，他了解會自己將成為對手攻擊其女的話題，他只能勉勵女兒更努力來爭取選民支持。

趙一先、蘇明輝則在記者發稿為止，始終聯絡不上，無從了解他們對本案的看法。

劉良彬是關西選區的縣議員，這次關西原是4搶2席，如果劉良彬確定喪失參選資格，將是國民黨的新秀羅仕琦對上爭取連任的無黨嚴永秋、以及2屆鎮長任滿卸任回鍋選議員的無黨老將吳發仁。

蘇明輝所屬的竹北選區，原有26人登記爭取11個席次，如果他失格，將剩下25人角逐。

至於趙一先屬於新竹縣五峰鄉賽夏族裔議員，屬於新竹縣的山地原住民選區，共有張益生、趙一先、達陸‧翡述、張定國、凱撒‧巴燕5人都已無黨籍身分參戰，搶奪唯一的1席議員席位。