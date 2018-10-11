盧秀燕臉書直播提交通政見 網友打臉狠酸「收割王」

盧秀燕今天在臉書開直播提出交通建設政見。（圖擷取自盧秀燕臉書）

2018-10-11 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今（11日）開臉書直播，大談若當選市長後將要做的交通建設，包含台74縣相關工程等等，但有網友見狀，整理相關新聞打臉，直呼盧秀燕想做的東西，很多都開始動工甚至快完工了，她卻裝作是自己的政見。

盧秀燕今天在臉書開直播提出「交通建設─首部曲」政見，包含有「台74線草湖匝道工程」、「台74線下方平面道路工程」、「台74線銜接國1工程」、「大里中山路開闢工程」、「東豐快速道路復工並完工」與「國道4號（豐原─潭子）加快工程」等等。

盧秀燕的臉書被轉到PTT後，引起網友熱議，一名帳號lucasiloveyo的網友指出，想說盧秀燕難得提政見，就來聽聽看，但看到她的政見差點沒昏倒，「她想做的東西一堆都開始甚至快完工了，隨便上網就可以看到新聞」。

lucasiloveyo也貼出相關新聞打臉盧秀燕，指出「盧秀燕說可以加速，就要講怎麼做啊!不是丟了很多路段跟工程出來就以為可以騙到票，最核心的地方不講，搞得好像工程會生出來，而且根本工程都在做了，還裝作是自己的政見」，他更酸說，「真的是沒看過這麼無知的人...」。

許多網友見狀也留言大酸，「你怎麼會期待她有政見」、「笑死 以為把路段丟出來就叫交通政見喔」、「盧秀燕根本什麼事都沒做 現在還想收割阿」、「跟三環三線一樣啊 包裝一下 前朝的當成自己政績」、「這不是收割，什麼是收割，根本名副其實的收割王啊」、「笑死 到底有沒有認真想政見」。