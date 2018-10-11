施俊吉信心喊話：台股終究會站上萬點！

行政院副院長施俊吉今晚受訪時信心喊話，認為台股在萬點之上已成常態，台股基本面良好，投資人要有信心，「台股終究會站上萬點！」（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-10-11 20:02

〔記者李欣芳／台北報導〕台股今天摜破萬點，終場收盤暴跌660點，引發投資人恐慌，行政院由副院長施俊吉召開國安基金會議，決議國安基金暫不進場護盤，但會持續關注台股動態，適時維護股市安定，施俊吉今晚接受本報訪問時信心喊話說，台股在萬點之上已成常態，台股基本面良好，投資人要有信心，「台股終究會站上萬點！」

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天稍早也表示，美股昨天大跌，台股今天間接受到影響，我們還是呼籲投資人不用擔心，政府第一時間掌握股市變化，國安基金已在備戰，不用過度緊張，政府會強力關注股市變化，也有信心重上萬點沒問題。

國安基金會議今天下午4時召開，討論1個多小時後結束，考量台股基本面穩健，認為目前情勢發展尚未達國安基金條例所定國安基金進場的條件，因此全體委員達成暫不進場的共識，不過，施俊吉說，國安基金會緊盯備戰，必要時隨時召開臨時會議因應。

會中認為，台股近期跌勢主要是國際股市下跌所致，台股昨跌幅雖大，卻僅略高於國際平均。目前台股跌幅固然較深，但尚不符合國安基金進場條件，國安基金成立宗旨是因應發生國安危機時，穩定金融的緊急應變機制。

施俊吉說，國安基金提醒投資人，過度恐慌會損害自己的利益，請了解這波股市震盪為國際趨勢使然，國安會基金在必要時會隨時召開臨時會議因應。