鬥嘴！國民黨：吳敦義最差？賴清德差到火星去了！

國民黨主席吳敦義（見圖）批蔡英文是李登輝以來四位民選總統中「最差的一個」，引來民進黨副秘書長徐佳青反駁，國民黨文傳會代理主委唐德明也回批徐佳青指控。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2018-10-11 19:05

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨副秘書長徐佳青今日批評國民黨主席吳敦義過去擔任行政院長時的2009年，是台灣經濟有史以來最差的時候，國民黨文傳會代理主委唐德明晚間反擊說，如果吳敦義當閣揆最差，現任行政院長賴清德豈不是差到火星去了。

唐德明表示，不知道徐佳青平常看不看電視，但她在經濟方面的常識實在太差了，難道徐不知道經濟成長等表現，都是對前一年的總結？吳敦義是在2009年9月就任行政院長，若要評估其經濟表現，當然要看2010年的成績，這是最起碼的常識。

唐德明指出，賴揆在2017年9月就任，要看他的經濟表現也要看他上任滿一年的成績，根據在瑞士洛桑管理學院世界競爭力排名，當年吳敦義就任閣揆滿一年的表現，在國家競爭力方面上升15名，從世界第23名升到第8名，反觀賴揆的第一年下降3名，從第14名退步到第17名，如果這樣的成績還要說吳敦義當閣揆最差，賴揆豈不是要差到火星去了。

他說，蔡政府拚經濟真的不行，基本的經濟常識也應該補習一下，否則實在貽笑大方。