政院多事之秋 陳菊傍晚前往慰勞賴清德

2018-10-11 18:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕行政院近期政務繁重，包括促轉會正副主委相繼離任，環保署副署長詹順貴也走人，加上台股今天又因受累美股而暴跌，行政院並召開國安基金會議因應，總統府秘書長陳菊在今天傍晚5時許進入行政院，而受到關注。據指出，陳菊進入行政院僅停留5分鐘就離開，主要是慰問行政院長賴清德的辛勞。

相關人士說，陳菊大概傍晚5點左右，因行程經過行政院附近，加上知道賴院長正在院內辦公，因此就繞進去打個招呼，慰問一下他的辛勞，全程大概5分鐘，隨即離開行政院。

  • 行政院近期政務繁重，總統府秘書長陳菊被目擊在今天傍晚進入行政院，據指出是前往慰勞賴清德，停留5分鐘後即離去。（記者李欣芳攝）

    行政院近期政務繁重，總統府秘書長陳菊被目擊在今天傍晚進入行政院，據指出是前往慰勞賴清德，停留5分鐘後即離去。（記者李欣芳攝）

相關關鍵字： 促轉會 台股 行政院 賴清德 陳菊