小英國慶演說 范世平：是要凸顯中國心浮氣躁

雙十國慶典禮10日於總統府前廣場舉行，蔡英文總統出席並發表國慶演說。（資料照）

2018-10-11 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文10日發表國慶演說，主軸放在「國際變局與台灣因應之道」、「厚植國力」、「改革不走回頭路」等3大部份，強調捍衛中華民國台灣的永續發展、維持台海和平與區域穩定，是全體台灣人民的最大公約數與底線。師大政研所教授范世平指出，蔡英文的國慶演說「在凸顯中國當前的心浮氣躁」。

范世平今天在臉書表示，蔡英文的國慶講話，通篇強調穩定、沈著、冷靜、韌性，不因一時的激憤而走向衝突對抗，更強調不錯估情勢。他指出，相對中國在「厲害了我的國」、「戰狼2」等電影的推波助瀾下，民族主義與愛國主義攀上高峰，造成中國從下而上的出現心浮氣躁與狂妄自大，這與蔡英文的國慶講話形成巨大反差。

他也舉出，從中國旅客在瑞典街頭「一哭二鬧三上吊」的耍賴胡鬧、央視記者孔琳琳在英國保守黨會議內咆哮與動粗、中國軍艦蘭州號極危險的意圖在南海衝撞美國軍艦等事情，到習近平要學毛澤東在冷戰時搞「自力更生」、限縮「私營企業」而搞「公私合營」中國不顧國家形象的硬把國際刑警組織主席孟宏偉召回後卻失蹤等等，都被外界認為過於粗糙跋扈。

范世平直言，當中國越焦躁、越衝動、越夜郎自大，誤判情勢的機會也越大，「當中國可能出錯，台灣卻能避免出錯，就高下立判了」。