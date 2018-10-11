腰圍30年沒變 腰圍多少？ 蘇貞昌：不能講

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室在10月11日早晨發出的早安圖。（圖取自蘇貞昌社群頁面）

2018-10-11 17:19

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（11日）天上午發了張早安圖，圖上標註今天是世界肥胖日，提醒選民關注體育政策政見，圖則是蘇貞昌量體重的樣子，上還標註「腰圍30年不變」；蘇貞昌今天下午跑行程時被問及維持腰圍的秘訣，其答「要靠衝衝衝多運動」，問到腰圍是多少時，蘇貞昌則笑著說「嘿，不能講」。

蘇貞昌今天下午赴三重區參加新北市機車商業同業公會座談會，媒體問及其維持身材、體力秘訣，蘇貞昌笑說，腰圍真的沒有變，就是要靠衝衝衝多運動，飲食的時候不要衝動，褲頭都沒有改，體重也沒有什麼變化，「所以我太太說，豬沒肥、肥到狗（台語）」。

談到體育政策政見，蘇貞昌強調若當選新北市長，將要設體育發展局，增加體育運動跟維護體育場所的經費，鼓勵學校社區運動，同時爭取舉辦全國的大型賽事，讓運動風氣更加起來，且有計畫地培養運動選手，另還加設科學運動的檢驗中心，讓新北市能用科學讓運動成績更好，、動風氣更好、新北市更強。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌赴三重區參加新北市機車商業同業公會座談會。（記者李雅雯攝）