中國進軍拉美 巴國總統：有人施壓、我們不會屈服

2018-10-11 16:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）伉儷今下午與台灣媒體茶敘。被問及中國不斷在拉丁美洲擴展影響力的同時，巴拉圭如何權衡與中華民國的關係？阿布鐸在茶敘中表示，巴拉圭身為主權國家，對於與其他國家交流做朋友抱持開放態度，但任何國家都不能對巴拉圭與其他國家來往做出限制，他強調，若有國家對巴拉圭施壓，「我們不會屈服」。

二度訪台的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）伉儷今下午特地撥出時間與媒體進行約一小時的茶敘。有媒體問及，過去幾年，與台灣斷交的友邦，在斷交前都曾說與中華民國邦交穩固，但最終還是選擇與中國建交，中國未來是否可能成為影響與中華民國邦交持續的因素？

巴國總統阿布鐸首先向台灣人民表達誠摯問候，他說，自己與台灣有深厚情感，也感謝台灣媒體讓他與夫人在台灣很出名，走在路上有許多民眾要求與他們合照，讓他感受到台灣人民對巴拉圭的熱情。

阿布鐸說，巴拉圭與台灣一樣愛好和平，對國家自主與主權過往歷史面對的挑戰非常相似，他認為，區域整合與全球化是不可逆轉的趨勢，巴拉圭身為主權國家，他們尊重每個國家的主權與選擇朋友的權利，因此也希望每個國家能尊重巴拉圭的主張。

針對台巴關係，阿布鐸說，台灣跟巴拉圭擁有歷史悠久、超過60年邦誼，在互助基礎上不斷深化友誼，阿布鐸強調，巴拉圭是中華民國在南美洲地區永遠忠誠的摯友。