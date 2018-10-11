直播韓國瑜後臉書遭停權 館長氣炸竟牽拖陳其邁

國民黨高雄市長參選人韓國瑜9日晚間與「館長」陳之漢開直播聊天。（圖擷取自YouTube）

2018-10-11 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜9日晚間接受「館長」陳之漢直播專訪，在網路上引來熱烈討論，不過館長10日在直播中卻爆氣表示，他的臉書被停權7天，讓他聯想遭停權原因可能與專訪有關，還直呼「不然陳其邁也來嘛！」對此，有網友認為，館長臉書被停權卻硬要扯政治，「笑死，陳其邁這麼厲害可以管臉書喔」。

館長10日深夜在直播中不滿表示，因一篇貼文「增加男人戰鬥力」的圖片被檢舉裸露，遭到臉書停權7天，現在只有管理員可以發文，他本人卻沒辦法發文與留言。館長說，這是粉絲提供的圖片，他無法理解沒裸露畫面的圖片也會被停權，加上停權的時機點過於敏感，讓他聯想可能是遭人惡意檢舉，且跟政治有關。

館長還說，他自認訪問韓國瑜很中立，並沒有偏袒，更呼籲陳其邁也來上直播，「看他招架得住嘛？」他還酸說，希望這些人全都落選，11月24日投票日快到了，反正他不痛不癢，「只要回去看A片打XX，心情就恢復了！這個政黨我看不起你！」

館長直播的影片也被轉到PTT，許多網友看完紛紛認為，館長臉書被停權卻要牽扯到陳其邁，是一件很奇怪的事情，「標準9.2怪東怪西言論 臉書中文版是中國人管的」、「笑死，陳其邁這麼厲害可以管臉書喔」、「又要牽拖臉書綠色恐怖了，智障才信」、「自己髒話滿天飛，被停權就東怪西怪還亂扯」、「臉書受陳管控的？罵錯人了吧」、「跟9日直播的有關證據是？」。