網秀槍轟「柯文哲」挨批似IS行徑 柯辦火速回應了！

一枚印著「柯文哲」金牌被當靶射擊，金牌遭貫穿3洞，引網友議論。（圖擷自YouTube）

2018-10-11 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一段影片，一名男子聲稱台北市長柯文哲「食言了」，決定將一枚印著「柯文哲」金牌當靶射擊，還秀出金牌遭子彈貫穿3洞的慘況，引網友議論，對此柯文哲競選辦公室提出嚴正譴責。

YouTube頻道上近日出現一部名為「●千楓政治樂活-洛杉磯沙漠靶場槍擊柯文哲偽金牌三槍命中一槍擊中邊緣」影片，一名男子聲稱台北市長柯文哲很多事情都做不到，強調他「食言了」，決定將這枚印著「柯文哲」的金牌帶到洛杉磯沙漠靶場來擊毀，影片中男子展示多把槍枝，包含AK47、M16、G3等，男子射擊完畢後，還在影片最後秀出柯文哲金牌被子彈貫穿3孔的畫面，令人怵目驚心。

柯文哲競選團隊「teamKP」立刻在臉書上，嚴正譴責此行徑，柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒指出，人民雖然擁有表達意見的自由，但不該透過如此暴力且仇恨式的做法來散播個人之政治主張，強調政治和選舉是為人民謀求福祉，而不是利用如此手段來激化社會間的對立。

網友也紛紛痛批：「現在在幹的就是IS在幹的事」、「應該跟孫安佐一樣用恐怖威脅罪偵辦吧」、「已經等同於恐怖主義的行動暗示了」、「已檢舉此影片為恐怖主義﻿」、「這可能產生模仿效應」。

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