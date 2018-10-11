林右昌成立觀光後援會 「賺不到遊客錢算我們憨慢」

2018-10-11 16:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市旅遊聯盟、觀光協會、型象商圈、民宿協會，今天下午共同成立後援會，力挺基隆市長林右昌競選連任，林右昌逐一頒發聘書與授旗表達感謝及勉勵，他說，3年多來已奠定基隆市未來旅遊發展的基礎，萬事俱備，他很有信心說：「遊客如果來基隆我們賺不到錢，算我們憨慢。」

林右昌指出，他剛上任時基隆市負債124億多元，是全國負債比率第三高，僅次苗栗、宜蘭，沒有錢無法建設，觀光旅遊的軟硬體建設很差，此時如果產品不好還去行銷，即便人來了，失望以後就不會再來。

林右昌說，就任以來減債28億多元，從吊車尾到今年得到平面媒體評比地方財政穩定度第一名；將外木山、和平島公園交給觀光局北觀處管理，已投入近1億元經費改善，「我們口袋裡沒錢，花別人的錢」，在觀光景點的規劃與整建上，有正濱漁港色彩屋、潮境公園、外木山、東岸商場等，讓基隆的觀光條件逐步建立。

另外，基隆港郵輪觀光客年年攀升，但旅運設施不足，林右昌提到，基隆港務分公司將費時6到8個月時間，擴建基港大樓郵輪轉運中心，上面會有商場設施，即便不搭郵輪也能去消費，屋頂上則是空中平台，能眺望海景，接下來還爭取1億元，讓望海巷觀光廊帶串連到海科館，中央已經補助，目前在規劃設計，明年動工，「以前基隆能要到幾百萬元，就很了不起了。」

以前基隆受限法令，無法發展民宿，全市只有1家合法民宿，市府規劃「濱海風景特定區」，日前獲交通部通過，目前已經上網公告，公告期限結束後就可申設民宿，林右昌說，希望以後基隆能發展特色旅店，改變基隆都市景觀，他下午也已經批准民宿的申請流程與辦法，有一套SOP。

林右昌說，他把基隆的城市環境改造好，排除硬體投資的障礙，這一、兩年基隆的大型活動越來越多，在全國能見度也越來越高，民眾出遊會想到要來基隆，除了用活動帶動觀光吸引更多遊客，接下來還會做基隆城市品牌的行銷，除了知名度，還要形成一種城市的氛圍，想到海、海鮮、小吃等，會想到基隆，慢慢營造出不同特色及商品，慢慢帶出附加價值，讓基隆觀光的經濟效益擴大，未來還要推商圈再造，讓孝三路商圈與廟口商圈串連，廟口接義二路商圈，形成L型廊帶，以及和平島、暖暖等商圈，是很好的投資機會，「遊客如果來基隆我們賺不到錢，算我們憨慢。」