鄭朝方推「新方向小卡」邀小朋友說掏心話

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的「新方向小卡」。（圖由鄭朝方陣營提供）

2018-10-11 15:34

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營表示，他們要打1場不一樣的選戰，雖然全面性的聆聽各年齡層鄉親對家鄉的需求、期待，但從雙十節舉辦「食農教育Live show」兒童活動起，到本週六、13日下午要起跑的一系列「童趣方城市」，他們更是鎖定20歲以下的青少年、甚至是兒童，希望點燃這些年輕世代對改變家鄉的參與感和熱情。

近日他們更推出「新方向小卡」、與「頭前溪24小時城市運動光廊著色卡」，讓年紀稍大的孩子，能夠用手寫或著色畫方式，留下他們對前述行動的想法，或呈現他們認為家鄉應有的色彩。

果然最近就有小朋友利用小卡表達他們的掏心話，或說希望新竹縣能有個風箏公園，或單純只是「希望新竹可以更好」等的想望。

鄭朝方陣營表示，他們的「童趣方城市」13日下午將在竹北水圳森林公園起跑，到選前，他們將陸續與YOYO家族、銀河谷音樂劇團、以及如果兒童劇團合作，要帶給新竹縣的小朋友們一連串歡樂的體驗，想藉此向鄉親說明他心中所勾勒的「新竹好生活」是怎樣的生活。

該陣營表示，新竹縣需要不一樣的選舉文化，只要是新竹縣的1份子，不管年齡，都有權利參與這場改變家鄉的過程。

因此鄭朝方才會從選戰開始迄今，他並非以具有投票權的群眾來設定議題與設計活動，而是全面性的聆聽各年齡層對竹縣的需求、期待，特別是20歲以下的青少年、兒童之權益。

鄭朝方認為過去新竹縣的選戰，青少年或兒童的聲音常被選擇性忽略，就因為他們還沒有投票權，甚至他們的支持也無法反映在民調上，但他們是我們的下一代，是這塊土地未來的希望，所以他想要聽到這些比他還年輕的聲音。