綠營批營養午餐免費是「妙氏騙局」林姿妙回沒智慧換人做

縣議員劉添梧說，羅東財源好要感謝前鎮長林聰賢，推動公共造產，創造財源。（記者林敬倫攝）

2018-10-11 14:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨籍縣議員劉添梧、陳俊宇等人今召開記者會，批評國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙的「營養午餐免錢」政策，是「妙氏騙局」，宜蘭縣政府根本無財源可以因應，高喊「錢要花在刀口上」、「免費不如智慧」等口號；林姿妙陣營則發布新聞稿回批綠營，如果「沒智慧」縣長就換人做，承諾「營養午餐免錢」政策一定做得到。

羅東鎮長林姿妙去年編列8000萬元預算，今年起鎮內國中小學及公立幼兒園學童，營養午餐費均免費，參選宜蘭縣長，她也力推全縣主打全縣「營養午餐免錢，讀書免錢」政策，大打「免費」牌，各界評價不一，但也成功帶動話題。

劉添梧、陳俊宇今召開記者會，批評林姿妙的「營養午餐免錢，讀書免錢」是「妙氏騙局」；劉添梧說，羅東財源好要感謝前鎮長林聰賢，推動公共造產，創造財源，但現在宜蘭縣政府要推動營養午餐免費政策，根本沒有財源，養午餐免費政策推估要2.4億元經費，如果施行下去，縣內的既有活動童玩節與綠博根本不用辦。

「社會福利不應是齊頭式平等！」陳俊宇指出，營養午餐是社會福利的一部份，補助應該用在照顧弱勢，並非用來補助非弱勢，如此才是實現攝護公平的福利措施，公部門財源有限，錢更應該花在刀口上。

陳歐珀競選總部副主委、前宜蘭社區大學校長張捷隆指出，營養午餐要「吃的到、吃的好、吃的讚」，讓真正有需要的人吃的到，不是人人都吃得到卻犧牲品質，更應讓營養午餐成為教育的一環，教導學童認識與愛惜食物、懂得環保衛生以及感恩珍惜。

他認為，教育現場有許多問題仍待解決，「錢要用在刀口上」，提升整體校園的軟硬體設備，讓孩子能有更好的教育發展，「心理健康與品德提升才是最重要」、「不要老是講免費，應追求智慧」。

林姿妙陣營回批，全台灣的蚊子館有2300多億， 夠全台灣孩子吃營養午餐17年， 宜蘭縣的中興文創，一花就是29億，就是宜蘭最大的蚊子館；林姿妙陣營更強調，宜蘭縣學童營養午餐只要縣府總預算的百分之1就能完成，如果民進黨陣營連這樣的事情都做不到，還能給予民眾期望嗎?這根本是能力問題。

林姿妙陣營說，羅東以前也沒有營養午餐跟書籍費免費，但是姿妙確確實實做到了，這就是能力，這項政策讓姿妙來做，一定能完成！